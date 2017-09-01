Apple раскрыла дату презентации iPhone 8

Ожидается, что на мероприятии будут представлены смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, а также новый флагман iPhone 8. Ранее устройства уже неоднократно появлялись на шпионских снимках с производства.





Напомним, ранее инсайдер Стив Хаммерстоффер, более известный под псевдонимом OnLeaks, заявил в своём "твиттере", что компания Apple приступила к массовому производству iPhone 8. Таким образом, новые смартфоны должны быть представлены уже в сентябре.





Позже вице-президент компании Foxconn Ло Чжуншэн заявил, что iPhone 8 "будет недешёвым". По данным The Telegraph, розничная цена на iPhone 8 на американском рынке составит от $1200 до $1400 (от 72 до 84 тысяч руб.). Для сравнения, iPhone 7 Plus на 256 Гбайт продаётся сегодня за $969.