Apple раскрыла дату презентации iPhone 8
1 сентября 2017, 02:00
Ожидается, что на мероприятии будут представлены смартфоны iPhone 7s и 7s Plus.
Согласно информации, указанной на открытках, мероприятие состоится 12 сентября в Театре имени Стива Джобса. Как отмечает TechCrunch, это первая презентация, которая пройдёт на территории нового кампуса Apple, передает Life.ru.
Ожидается, что на мероприятии будут представлены смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, а также новый флагман iPhone 8. Ранее устройства уже неоднократно появлялись на шпионских снимках с производства.
Напомним, ранее инсайдер Стив Хаммерстоффер, более известный под псевдонимом OnLeaks, заявил в своём "твиттере", что компания Apple приступила к массовому производству iPhone 8. Таким образом, новые смартфоны должны быть представлены уже в сентябре.
Позже вице-президент компании Foxconn Ло Чжуншэн заявил, что iPhone 8 "будет недешёвым". По данным The Telegraph, розничная цена на iPhone 8 на американском рынке составит от $1200 до $1400 (от 72 до 84 тысяч руб.). Для сравнения, iPhone 7 Plus на 256 Гбайт продаётся сегодня за $969.
Фото: соцсети
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