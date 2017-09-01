В первый день осени на севере, востоке и западе РК возможны кратковременные дожди с грозами
1 сентября 2017, 05:59
В некоторых регионах, по прогнозам синоптиков, усилится ветер.
В пятницу, 1 сентября на севере, востоке и на крайнем западе РК местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков, сообщает РГП Казгидромет.
Местами по республике усилится ветер, на западе и юге с пыльной бурей. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской, днем Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
Днем Кызылординской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Более подробный прогноз погоды смотрите здесь
Фото: www.ukr.life
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