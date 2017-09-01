Верховный муфтий поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Председатель Духовного управления мусульман РК, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает сообщает Zakon.kz





Как отметил муфтий, на протяжении многих столетий ислам является духовной опорой нашего народа. И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью богатого духовного наследия нашего народа, поэтому отмечается с особым подготовлением.





«Пусть будет благословенным Курбан айт, который олицетворяет идеи добра, любви, преданности своей вере и призывает всех нас к сплоченности и единству!

Айт – это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность». В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят).





Глава ДУМК, также отметил, что в день Курбан айта ранее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной Пророка.





Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. «Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, об единстве и согласии в нашей стране!».





По словам муфтия, людям с ограниченными материальными возможностями не обязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся, напомнил Верховный муфтий.

«В честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства! Поздравляю вас с одним из великих праздников мусульманской уммы - Курбан айтом! Желаю вашим семьям благополучия, здравия и процветания!» - обратился к казахстанцам председатель ДУМК Ержан кажы Малгажыулы.



Фото: muslim.kz







