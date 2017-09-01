В Саудовской Аравии во время хаджа пропал паломник из России
1 сентября 2017, 06:43
Пропавший паломник приехал из Дагестана, мужчине 63 года.
В Саудовской Аравии потерялся пожилой паломник из России. В четверг рано утром он ушел на гору Арафат близ Мекки и не вернулся. На связь пропавший не выходит. Другие участники делегации отправились на гору позже и вернулись к закату, передает Росбалт.
«Мы подключили все службы безопасности, и полицейских тоже. Возможно, они нам сообщат информацию о нем к утру», — рассказал РИА Новости координатор группы Али.
Пропавший паломник приехал из Дагестана, мужчине 63 года.
Стояние на горе Арафат является одним из ключевых моментов хаджа.
Фото: ССО
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875778-84b7e777ec56b8260f3e94762b9de524
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...