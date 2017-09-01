В Саудовской Аравии во время хаджа пропал паломник из России

В Саудовской Аравии потерялся пожилой паломник из России. В четверг рано утром он ушел на гору Арафат близ Мекки и не вернулся. На связь пропавший не выходит. Другие участники делегации отправились на гору позже и вернулись к закату , передает , передает Росбалт





«Мы подключили все службы безопасности, и полицейских тоже. Возможно, они нам сообщат информацию о нем к утру», — рассказал РИА Новости координатор группы Али.





Пропавший паломник приехал из Дагестана, мужчине 63 года.





Стояние на горе Арафат является одним из ключевых моментов хаджа.



