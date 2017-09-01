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В Саудовской Аравии во время хаджа пропал паломник из России

1 сентября 2017, 06:43

Пропавший паломник приехал из Дагестана, мужчине 63 года.

В Саудовской Аравии потерялся пожилой паломник из России. В четверг рано утром он ушел на гору Арафат близ Мекки и не вернулся. На связь пропавший не выходит. Другие участники делегации отправились на гору позже и вернулись к закату, передает Росбалт.

«Мы подключили все службы безопасности, и полицейских тоже. Возможно, они нам сообщат информацию о нем к утру», — рассказал РИА Новости координатор группы Али.

Пропавший паломник приехал из Дагестана, мужчине 63 года.

Стояние на горе Арафат является одним из ключевых моментов хаджа.

Фото: ССО

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