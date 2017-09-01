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Курбан айт способствует сохранению единства между всеми этносами нашей страны - Назарбаев

1 сентября 2017, 07:00

Выходным первый день праздника стал, чтобы создать условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уважаемые казахстанцы! Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира праздником Курбан айт! Курбан айт – это праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности.
В эти знаменательные дни каждый, имеющий веру в своем сердце, старается совершать благие дела, приносить радость окружающим, оказывать помощь нуждающимся.

В нашей стране Курбан айт способствует сохранению и упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий.

Этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей, многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа.

В Казахстане первый день этого светлого праздника был специально объявлен выходным, чтобы создать все условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему с благими пожеланиями», - отметил президент.

Он также пожелала всем гражданам страны доброго здоровья, счастья, спокойствия, благополучия и процветания.

Фото: timeskz.kz

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