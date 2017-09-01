Курбан айт способствует сохранению единства между всеми этносами нашей страны - Назарбаев
1 сентября 2017, 07:00
Выходным первый день праздника стал, чтобы создать условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Уважаемые казахстанцы! Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира праздником Курбан айт! Курбан айт – это праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности.
В эти знаменательные дни каждый, имеющий веру в своем сердце, старается совершать благие дела, приносить радость окружающим, оказывать помощь нуждающимся.
В нашей стране Курбан айт способствует сохранению и упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий.
Этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей, многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа.
В Казахстане первый день этого светлого праздника был специально объявлен выходным, чтобы создать все условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему с благими пожеланиями», - отметил президент.
Он также пожелала всем гражданам страны доброго здоровья, счастья, спокойствия, благополучия и процветания.
Фото: timeskz.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875779-417072bf0be72d27401803f1f7e249e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...