Курбан айт способствует сохранению единства между всеми этносами нашей страны - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

«Уважаемые казахстанцы! Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира праздником Курбан айт! Курбан айт – это праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности.

В эти знаменательные дни каждый, имеющий веру в своем сердце, старается совершать благие дела, приносить радость окружающим, оказывать помощь нуждающимся.





В нашей стране Курбан айт способствует сохранению и упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий.





Этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей, многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа.





В Казахстане первый день этого светлого праздника был специально объявлен выходным, чтобы создать все условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему с благими пожеланиями», - отметил президент.





Он также пожелала всем гражданам страны доброго здоровья, счастья, спокойствия, благополучия и процветания.