День знаний отмечается сегодня в странах постсоветского пространства

И сегодня 1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.





В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей.





В этот день традиционно отмечают праздник страны постсоветского пространства — Россия, Армения, Беларусь, Молдова, Туркменистан, Украина.



