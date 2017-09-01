День знаний отмечается сегодня в странах постсоветского пространства
1 сентября 2017, 07:21
В РК он также отмечается, но в этом году День знаний совпал с Курбан айтом, поэтому школьные линейки перенесены на завтра - 2 сентября.
День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время.
Официально как «День знаний» он был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём.
И сегодня 1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей.
В этот день традиционно отмечают праздник страны постсоветского пространства — Россия, Армения, Беларусь, Молдова, Туркменистан, Украина.
Как и в этих странах, День знаний для школьника Казахстана — праздник, который начинает учебный год. Однако в этом году в связи с тем, что 1 сентября отмечается первый день праздника Курбан айт, а он в стране по закону является выходным, торжественные школьные линейки перенесены на завтра - 2 сентября (суббота). А учеба в полном объеме начнется с понедельника - 4 сентября.
Фото: khabar.kz
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