В Астане появится свой кусочек Кореи - «Сад дружбы Казахстан – Корея»

Объект будет располагаться на пересечении ул. Жауказын и ул. М.Макатаева в микрорайоне Чубары.

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании между акиматом города Астаны и Службой лесного хозяйства Республики Корея в настоящее время в столице ведется строительство зеленой зоны «Сад дружбы Казахстан – Корея». Об этом сообщает официальный Об этом сообщает официальный сайт столицы





Уникальный объект общественного пространства будет располагаться на пересечении ул. Жауказын и ул. М. Макатаева в микрорайоне Чубары. Общая площадь сада составляет 1,2 га.









Проект предусматривает устройство малых архитектурных форм с беседками, ротондами в корейском национальном стиле. А также на территории зеленой зоны будет построено водохранилище. На сегодняшний день известно, что проект полностью реализуется за счет инвестиционных средств корейской стороны, бюджет которого составляет около одного миллиона долларов.









Напомним, что строительство объекта в Астане стартовало в начале мая текущего года. В настоящее время сад находится на завершающем этапе строительства. Официальное открытие объекта планируется в конце сентября.





Целью создания сада дружбы является укрепление сотрудничества и развитие мест для отдыха горожан и гостей столицы.





Фото: astana.gov.kz















