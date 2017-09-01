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В Харькове произошел массовый конфликт со стрельбой

1 сентября 2017, 08:12

Конфликт произошел между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек.

В Харькове возле главного корпуса завода «Турбоатом» произошел массовый конфликт со стрельбой между двумя группами людей, передает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу управления нацполиции по Харьковской области

«Предварительно установлено, что возле завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20.40», — сообщили в полиции.

Как заявил замначальника следственного управления местной полиции Андрей Шарнин, в ходе конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие.

Житель Харькова 1992 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Шарнин добавил, что принадлежность участников конфликта к каким-либо организациям к настоящему времени не установлена.

Фото: 112.ua

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