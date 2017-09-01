В Харькове произошел массовый конфликт со стрельбой

Конфликт произошел между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек.

В Харькове возле главного корпуса завода «Турбоатом» произошел массовый конфликт со стрельбой между двумя группами людей , передает , передает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу управления нацполиции по Харьковской области





«Предварительно установлено, что возле завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20.40», — сообщили в полиции.





Как заявил замначальника следственного управления местной полиции Андрей Шарнин, в ходе конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие.





Житель Харькова 1992 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.





Шарнин добавил, что принадлежность участников конфликта к каким-либо организациям к настоящему времени не установлена.



