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Американцев предупредили об угрозе терактов в Европе

1 сентября 2017, 08:28

Находящихся в Европе американцев попросили «всегда проявлять настороженность в связи с возможностью атак экстремистов».

Госдеп США вновь предупредил соотечественников об угрозе терактов в Европе, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что злоумышленники имеют возможность планировать и осуществлять теракты.

Находящихся в Европе американцев попросили «всегда проявлять настороженность в связи с возможностью атак экстремистов».

В заявлении госдепа подчеркивается, что террористы продолжают выбирать в качестве целей популярные туристические места, вокзалы, рынки, торговые центры и здания муниципальных властей, а также гостиницы, клубы, рестораны, парки и даже учебные заведения.

Во время нападений экстремисты используют огнестрельное оружие, взрывчатку, транспортные средства, а также холодное оружие, которое трудно обнаружить, отмечается в сообщении.

Фото: РИА Новости

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