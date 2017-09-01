Американцев предупредили об угрозе терактов в Европе

Находящихся в Европе американцев попросили «всегда проявлять настороженность в связи с возможностью атак экстремистов».

Госдеп США вновь предупредил соотечественников об угрозе терактов в Европе , передает , передает ТАСС





Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что злоумышленники имеют возможность планировать и осуществлять теракты.





Находящихся в Европе американцев попросили «всегда проявлять настороженность в связи с возможностью атак экстремистов».





В заявлении госдепа подчеркивается, что террористы продолжают выбирать в качестве целей популярные туристические места, вокзалы, рынки, торговые центры и здания муниципальных властей, а также гостиницы, клубы, рестораны, парки и даже учебные заведения.





Во время нападений экстремисты используют огнестрельное оружие, взрывчатку, транспортные средства, а также холодное оружие, которое трудно обнаружить, отмечается в сообщении.



