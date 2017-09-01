Американцев предупредили об угрозе терактов в Европе
1 сентября 2017, 08:28
Находящихся в Европе американцев попросили «всегда проявлять настороженность в связи с возможностью атак экстремистов».
Госдеп США вновь предупредил соотечественников об угрозе терактов в Европе, передает ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что злоумышленники имеют возможность планировать и осуществлять теракты.
Находящихся в Европе американцев попросили «всегда проявлять настороженность в связи с возможностью атак экстремистов».
В заявлении госдепа подчеркивается, что террористы продолжают выбирать в качестве целей популярные туристические места, вокзалы, рынки, торговые центры и здания муниципальных властей, а также гостиницы, клубы, рестораны, парки и даже учебные заведения.
Во время нападений экстремисты используют огнестрельное оружие, взрывчатку, транспортные средства, а также холодное оружие, которое трудно обнаружить, отмечается в сообщении.
Фото: РИА Новости
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