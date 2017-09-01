Василий Левит проиграл в полуфинале чемпионата мира-2017

Казахстанский боксер Василий Левит стал бронзовым призером чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz.





В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Левит раздельным решением судей уступил кубинцу Эрисланди Савону - 2:3.





Отметим, что Левит в августе 2016 года победил Савона в полуфинале Олимпиады и взял тогда реванш за поражение в финале Всемирной серии бокса (WSB).





Для Левита чемпионат мира стал третьим в карьере - в 2009 и 2011 годах он не сумел попасть в число призеров, а Савон во второй раз подряд будет драться в финале.





Соперником Савона по финалу стал россиянин Евгений Тищенко, который в 2016 году со скандалом победил Левита в финале Олимпиады.





"Бронза" Левита стала для сборной Казахстана второй на этом чемпионате мира - ранее аналогичную награду завоевал Ержан Жомарт (до 49 килограммов). В финал вышли еще два казахстанца - это Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).





1 сентября полуфинальные бои на чемпионате мира проведут Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Начало трансляции - в 22:00 по времени Астаны.



