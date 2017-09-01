В Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину

Соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина , пишет , пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов.





Издание назвало несколько кандидатур предполагаемых «спарринг-партнеров», которых рассматривают в Кремле. Среди них три члена «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.





Близкий к администрации источник назвал идеальной кандидатурой Ксению Собчак. Она, как пояснил собеседник газеты, «демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику».





На просьбу издания прокомментировать эту информацию Великая ответила, что разговора с ней на эту тему еще не было и это маловероятно. Петеляева сказала, что официального предложения не было, но ей было бы интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам».





Источник в «Справедливой России» рассказал, что выдвижение женщины вместо лидера партии Сергея Миронова уже обсуждалось. По его словам, с Петеляевой разговаривали неофициально, но решение еще не принято.





С Волынец газете связаться не удалось, комментарий Собчак в статье отсутствует.





Кандидатами в президенты России уже были две женщины, однако значительной поддержки избирателей они не получали. В 2000 году на выборах президента чуть более 1% набрала Элла Памфилова, которая сейчас возглавляет Центризбирком, а в 2004 году Ирина Хакамада, ставшая кандидатом от Союза правых сил, получила 3,84% голосов.



