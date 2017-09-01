Объявлены закупочные цены на казахстанское зерно

В этом году расширен ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества и места поставки.

В республике продолжается уборочная кампания и к массовой уборке зерновых приступили основные зерносеющие регионы. На данное время убрано 4 млн. 265 тыс. га, что больше показателей прошлого года. Средняя урожайность составила 13,4 ц/га. Накануне министерство сельского хозяйства РК объявило о закупочных ценах на зерно , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.





Необходимо отметить, что в текущем уборочном сезоне расширен ценовой коридор на закупаемую пшеницу в зависимости от ее качества и места поставки.





Таким образом, установлены следующие цены на зерно за 1 тонну:

— пшеница 3 класса с клейковиной 23 % и протеином 12 % – 42 000 тенге;

— пшеница 3 класса с клейковиной 25 % и протеином 13 % – 45 000 тенге;

— пшеница 3 класса с клейковиной 27 % и протеином 14,5 % – 50 000 тенге (54 000 тенге – на ХПП, имеющих возможность тарировать зерно в мешки);

— пшеница 3 класса с клейковиной 32 % и протеином 15 % – 60 000 тенге (на ХПП, имеющих возможность тарировать зерно в мешки);

— пшеница 4 класса с клейковиной 20 % и протеином 11 % – 39 000 тенге;

— пшеница 4 класса с клейковиной 18 % и протеином 9,5 % – 37 000 тенге;

— пшеница 5 класса – 33 000 тенге.





Также увеличены закупочные цены на ячмень 2 класса до 40 000 тенге, при объеме поставки до 1 000 тонн, при поставке свыше 1 000 тонн – 41 000 тенге.





Все цены указаны с учетом НДС.



