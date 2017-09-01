Ермекбаев: Курбан айт призывает к совершению благих дел
1 сентября 2017, 10:11
Пусть этот светлый праздник принесет мир и тепло каждому дому!
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Поздравляю Вас с праздником Курбан айт! На сегодняшний день сформирован формат празднования Курбан айта в соответствии с нашими национальными особенностями. Этот священный праздник способствует единству народа и укреплению межконфессионального согласия в обществе.
Праздник, ставший в нашем многоконфессиональном государстве символом взаимного согласия и милосердия, призывает к совершению благих дел не только мусульман, но и всё человечество.
Оказание помощи нуждающимся является проявлением единства и согласия нашего народа, демонстрирующего полное взаимопонимание исопереживание, несмотря на различия в их социальной обеспеченности.
В праздник Курбан айт люди сердечно поздравляют друг друга, мусульмане накрывают праздничный стол и приглашают всех к дастархану.
Действительно, человеческое счастье состоит не только из материальных вещей. Важное место в нем, безусловно, занимают духовные ценности.
Убежден, что созидательный потенциал ислама, основываясь на развитии духовно-нравственных ценностей и духа патриотизма, будет и дальше служить укреплению мира и межконфессионального согласия в обществе. Пусть этот светлый праздник принесет мир и тепло каждому дому!», - пожелал министр.
Фото: vlast.kz
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