Южная Корея не будет размещать в стране ядерное оружие США

Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Правительство Республики Корея не рассматривает возможность развертывания в стране ядерного оружия США. Об этом в пятницу , 1 сентября, сообщает , 1 сентября, сообщает Вести.ru со ссылкой на информационное агентство Yonhap.





Пожелавший остаться неназванным представитель администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил: "Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США".





16 августа главная оппозиционная партия страны – Корейская партия свободы – приняла решение добиваться развертывания тактического ядерного оружия на территории республики.





Депутаты договорились добиваться размещения ядерного арсенала Соединенных Штатов, вывезенного в 1991 году после подписания Пхеньяном и Сеулом декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова. По мнению законодателей, это необходимо для уравновешивания северокорейской ядерной угрозы, передает ТАСС.



