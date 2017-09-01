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Южная Корея не будет размещать в стране ядерное оружие США

1 сентября 2017, 09:54

Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Правительство Республики Корея не рассматривает возможность развертывания в стране ядерного оружия США. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Вести.ru со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Пожелавший остаться неназванным представитель администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил: "Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США".

16 августа главная оппозиционная партия страны – Корейская партия свободы – приняла решение добиваться развертывания тактического ядерного оружия на территории республики.

Депутаты договорились добиваться размещения ядерного арсенала Соединенных Штатов, вывезенного в 1991 году после подписания Пхеньяном и Сеулом декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова. По мнению законодателей, это необходимо для уравновешивания северокорейской ядерной угрозы, передает ТАСС.

Фото: ЕРА

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