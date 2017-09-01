Южная Корея не будет размещать в стране ядерное оружие США
1 сентября 2017, 09:54
Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Правительство Республики Корея не рассматривает возможность развертывания в стране ядерного оружия США. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Вести.ru со ссылкой на информационное агентство Yonhap.
Пожелавший остаться неназванным представитель администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил: "Мы никогда не думали, что должны размещать ядерное оружие США".
16 августа главная оппозиционная партия страны – Корейская партия свободы – приняла решение добиваться развертывания тактического ядерного оружия на территории республики.
Депутаты договорились добиваться размещения ядерного арсенала Соединенных Штатов, вывезенного в 1991 году после подписания Пхеньяном и Сеулом декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова. По мнению законодателей, это необходимо для уравновешивания северокорейской ядерной угрозы, передает ТАСС.
Фото: ЕРА
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875789-124dcd15de2267d86b5980c0349a1b62
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...