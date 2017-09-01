Құрбан айт мерекелерің құтты болсын! - Посол США Джордж Крол
1 сентября 2017, 11:10
Я желаю всем семьям гармонии, мира и процветания в этот священный праздник!
Посол США поздравил в Казахстане Джордж Крол поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт на государственном языке, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали на официальной странице посольства в Facebook.
"Поздравляю всех со священным праздником Курбан айт! Я желаю всем семьям гармонии, мира и процветания в этот священный праздник! Пусть ваши дома будут полны радости и счастья. Спасибо", - говорит Джордж Крол в своем поздравлении.
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