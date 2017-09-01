Алматинские очередники скоро получат жилье: с 4 сентября стартует прием документов

С 4 сентября по 6 сентября через веб-портал электронного правительства www.e-gov.kz в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» будет производиться прием заявлений и документов от очередников состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда в управлении жилья и жилищной инспекции города Алматы.

Для сдачи документов через веб-портал необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в центрах обслуживания населения (ЦОН).





Акционерным обществом «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» планируется реализация 28 квартир в мкр. «Алгабас-6» Алатауского района (однокомнатных – 28).





Стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр недвижимости, ориентировочно, будет составлять 1120 тенге, при сроке аренды 20 лет.





Документы и заявления будут приниматься от очередников состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом относящихся к I группе указанных в пункте 1 статьи 67 Закона «О жилищных отношениях», а именно:





многодетные семьи; неполные семьи; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; оралманы; государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций; инвалиды 1 и 2 группы.





Формирование участников данного направления будет определяться по подгруппам и следующим критериям:





подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, состоящие в браке не менее 3-х лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый;





подгруппа 2 – очередники местного исполнительного органа указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.





Нормы распределяемого жилья по направлению Программы





50% для участников подгруппы 1;

50% для участников подгруппы 2.





Основные требования, предъявляемые к участникам Программы:





Подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 Программы.





Отсутствие у претендента Программы и членов его семьи жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем пункте, как единицу жилья) или арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории Республики Казахстан;





Отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий претендента и членов его семьи в течение последних 5-ти лет по Республике Казахстан.





Участники, соответствующие основным требованиям Программы подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:





Свидетельство о заключении брака (если брак заключен до 2008 года), свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга/супруги, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;





Свидетельство о рождении детей (рожденных до 2008 года), свидетельство об установлении отцовства (форма №4, форма №15);

Справка с места работы заявителя;

Справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

Справка, подтверждающая получение заявителем доходов.





В рамках Программы допускается приобретение в собственность жилья или аренда с выкупом не более 1 единицы по всем направлениям Программы и по всем регионам Казахстана.





Отбор участников Программы будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановке в очередь.





В случае неподтверждения заявителями соответствующих доходов, производится отбор из последующих заявителей предварительных списков соответствующего направления Программы.





Участники, получившие арендное жилье с выкупом в рамках направления Программы, исключаются из учета нуждающихся в жилище.