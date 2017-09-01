В Алматы культурно-спортивным праздником, отпраздновали Курбан айт

В празднике были более задействованы более 10000 прихожан.

На территории Центральной мечети Алматы состоялся культурно-спортивный праздник, посвященный празднованию священного мусульманского праздника Курбан айт, сообщает сообщает Zakon.kz

















Мероприятие было организовано Управлением по делам религии при поддержке акимата, специально для жителей города и гостей Южной столицы, с целью популяризации традиций и культуры мусульманского народа, пропаганды казахстанского патриотизма, идей гуманизма, толерантности и согласия.





«Хочу поздравить всех казахстанцев, мусульман Казахстана с великим праздником Курбан Айт. В Казахстане Курбан айт и Рождество объявлены выходными днями благодаря политике Главы государства, который пропагандирует межконфессиональное согласие и толерантность. Специально для прихожан мы устроили спортивный праздник в рамках программы «Асыл мура». Мы пропагандируем здоровый образ жизни, и развиваем национальные виды спорта. Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем», - рассказал руководитель Управления по делам религии Алматы Айдар Есенбеков.

















В празднике были более задействованы более 10000 прихожан. Они приняли участие в таких спортивных состязаниях, как асық ату, ләңгі тебу, қошқар көтеру, бұқа тартыс и другие, а также насладились шоу-программой акробатов и игрой ансамбля «Домбра», исполняющей знаменитые музыкальные композиции разных народов мира на национальных инструментах.









«Я принял участие в қошқар көтеру. Несмотря на то, что на вид я худощавый, мне удалось поднять барана 80 раз. Я не выиграл соревнования, но показал чего стою. Считаю, что такие мероприятия не только пропагандируют спорт и здоровый образ жизни, но и сплачивают, объединяют и просвещают народ», - рассказал прихожанин Султан Идрисов.









Курбан айт (Курбан-Байрам) - праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Он завершает собою обряд Хаджа - паломничества к святыням Ислама. В 2017 году праздник жертвоприношения отмечается 1- 3 сентября.