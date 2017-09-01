В Алматы культурно-спортивным праздником, отпраздновали Курбан айт
1 сентября 2017, 12:04
В празднике были более задействованы более 10000 прихожан.
На территории Центральной мечети Алматы состоялся культурно-спортивный праздник, посвященный празднованию священного мусульманского праздника Курбан айт, сообщает Zakon.kz.
Мероприятие было организовано Управлением по делам религии при поддержке акимата, специально для жителей города и гостей Южной столицы, с целью популяризации традиций и культуры мусульманского народа, пропаганды казахстанского патриотизма, идей гуманизма, толерантности и согласия.
«Хочу поздравить всех казахстанцев, мусульман Казахстана с великим праздником Курбан Айт. В Казахстане Курбан айт и Рождество объявлены выходными днями благодаря политике Главы государства, который пропагандирует межконфессиональное согласие и толерантность. Специально для прихожан мы устроили спортивный праздник в рамках программы «Асыл мура». Мы пропагандируем здоровый образ жизни, и развиваем национальные виды спорта. Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем», - рассказал руководитель Управления по делам религии Алматы Айдар Есенбеков.
В празднике были более задействованы более 10000 прихожан. Они приняли участие в таких спортивных состязаниях, как асық ату, ләңгі тебу, қошқар көтеру, бұқа тартыс и другие, а также насладились шоу-программой акробатов и игрой ансамбля «Домбра», исполняющей знаменитые музыкальные композиции разных народов мира на национальных инструментах.
«Я принял участие в қошқар көтеру. Несмотря на то, что на вид я худощавый, мне удалось поднять барана 80 раз. Я не выиграл соревнования, но показал чего стою. Считаю, что такие мероприятия не только пропагандируют спорт и здоровый образ жизни, но и сплачивают, объединяют и просвещают народ», - рассказал прихожанин Султан Идрисов.
Курбан айт (Курбан-Байрам) - праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Он завершает собою обряд Хаджа - паломничества к святыням Ислама. В 2017 году праздник жертвоприношения отмечается 1- 3 сентября.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875794-dffbf22ca1046c429700ee903c0c6f34
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...