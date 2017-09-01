В Жамбылской области открыли долгожданный санаторий

Санаторий на 120 коек предназначен для оказания квалифицированной медицинской помощи населению.

В селе Кызылтан Жамбылского района Жамбылской области открылся санаторий «Айша биби». В мероприятии принял участие аким области Карим Кокрекбаев, который рассказал присутствующим о работах, проводимых для улучшения здоровья населения области , сообщает пресс-служба областного акима.

















- В рамках реализации программы «Денсаулық» на 2016-2019 годы нам удалось вернуть этому зданию первоначальную функцию. То есть, сегодня у лечебно-оздаровительного санатория начинается новая жизнь и новый этап развития. На проведение капитального ремонта здания мы выделили из областного бюджета 520 миллионов, а на обновление материально-технической базы 354 миллиона тенге, - сказал Карим Кокрекбаев.













Ранее в этом здании базировался психоневрологический дом интернат №1. Общая площадь зданий, состоящих из четырех корпусов, 4378,0 квадратных метра. Штатная численность медицинского персонала - 151 человек, из них врачи – 16, средний медперсонал – 30. Прием ведут терапевт, ортопед, уролог, гинеколог, врач-реабилитолог, стоматолог, врач УЗИ, кардиолог, невропатолог и другие. Главный врач - Куатжан Турысбеков.









Санаторий на 120 коек предназначен для оказания квалифицированной медицинской помощи населению, а также для осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий по направлениям: болезни опорно-двигательного аппарата, болезни нервной системы, кожные заболевания, болезни женской и мужской половой сферы, хирургические заболевания.





В санатории предоставляются следующие виды лечебных процедур: бальнеолечение, грязевые аппликации, солевые ванны, лечебные души (циркулярный, восходящий и душ Шарко), физиолечение, ЛФК, солевая шахта, кедровые бочки. Приобретены не имеющие аналогов в области аппараты «Артромот» для разработки суставов.

Курс лечения взрослого населения составляет 13 дней. Заезд планируется производить 2 раза в месяц. В дни заезда и выписки будет курсировать автобус.



