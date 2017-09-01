Как живет королева Елизавета. С чего начинается и как заканчивается день Ее Величества?

Англичане славятся своей любовью к порядку. Если молодежь в этом плане более свободна и предпочитает не следовать примеру своих предков, то настоящие леди и джентльмены старой закалки соблюдают этикет и стараются придерживаться в жизни определенных правил. Об этом пишет Об этом пишет Fabiosa.com





Одной из самых значительных фигур Великобритании, конечно же, является королева Елизавета.













Народ любит и уважает свою правительницу. Она скромна, трудолюбива и справедлива. При этом Ее Величество строга и довольно чопорна.

Как же проходит рабочий день королевы Елизаветы?













Каждый день она просыпается в 8 утра. За завтраком королева просматривает утренние газеты, которые подготавливают для нее два секретаря.

В 9 часов она спускается в кабинет и занимается бумажной работой. В среднем королеве приходит 200-300 писем в день от народа. Удивительно, но Ее Величество знакомится с каждым письмом, затем диктует секретарям ответ. Она убеждена, что эта процедура помогает ей находиться на одной волне с народом. Так Елизавета знает, что волнует, а что радует ее людей.













Примерно в 10 часов утра наступает время знаменитой “красной шкатулки”. В ней королева получает все письма, факсы, телеграммы от министров ее страны, а также от представителей зарубежных государств. Каждое письмо должно быть прочитано и при необходимости утверждено или подписано.





В 11 часов наступает время для личных встреч. В это “окно” Ее Величество встречается с послами, комиссарами, епископами и другими высокопоставленными лицами государства. Обычно встреча с королевой длится 10-20 минут с глазу на глаз.

Помимо этого, Елизавета в это время может встретиться с людьми, которые внесли вклад в культуру, науку или искусство, получили гранты или другие награды. Королева поздравляет их лично и в индивидуальном порядке.

Также в это время может проходить церемония вручения наград и украшений.





Далее наступает время обеда. Королева в большинстве случаев обедает в Букингемском дворце. Раз в 2-3 месяца она и герцог Эдинбургский проводят неофициальные обеды, куда приглашаются генерал-губернаторы, ушедшие на пенсию или, наоборот, недавно заступившие в должность.













Вторую половину дня Елизавета посвящает общественным визитам. Она посещает больницы, школы, предприятия, приюты и другие организации.

Рабочий день королевы нередко завершается заседанием на Тайном совете министров правительства.

В 5 часов дня королева неизменно пьет чай, тем самым официально заканчивая рабочий день.

Ужин чаще всего проходит на разного рода мероприятиях. Это может быть премьера фильма, концерт, театральная постановка или выступление на благотворительном вечере.









Не всегда работа у королевы заканчивается после ужина. Порой свет в ее комнате гаснет в числе последних… А завтра в 8 утра — новый день и новые свершения!









P.S Иногда королева еще совершает конные прогулки









А еще она очень любит своих собак:









и конечно своих внуков и всю семью:















