Здоровью пострадавших на шахте «Казахстанская» уже ничего не угрожает
1 сентября 2017, 13:20
Врачи выписали одного из троих отравившихся газом домои.
О состоянии шахтеров, находящихся под наблюдением врачей после внезапного выброса метана на шахте «Казахстанская» рассказали в АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Zakon.kz
В день аварии на шахте «Казахстанская» 31 августа в 13.00 три шахтера обратились за помощью к медицинским сотрудникам предприятия. Первичный осмотр показал, что они находятся в состоянии стресса. После осмотра обратившиеся сотрудники были направлены в областной медицинский центр для обследования, у них были взяты все необходимые анализы.
Врачи медицинского центра сообщили, что Владимир Калядка (1991 г.р) чувствует себя удовлетворительно и уже вечером того же дня он вернулся домой. Александр Иванов (1960 г.р.), Аят Турсыбеков (1974 г.р.) находятся в токсилогическом отделении под наблюдением врачей.
- Александр Иванов и Аят Турсыбеков в сознании и их жизням ничего не угрожает. Предварительный диагноз – отравление метаном легкой степени, - прокомментировал директор по медицинским вопросам Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Илья Геннадьевич Вальштейн.
Напомним, в 4 часа утра 31 августа в забое шахты «Казахстанская» компании "Арселор Миттал Темиртау", что в городе Шахтинске, произошел внезапный выброс газа метана. В компании «АрселорМиттал Темиртау» уточнили, что на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. 49 спасателей и 9 единиц техники были задействованы в проведении работ по ликвидации аварии.
Спасателями военизированной аварийно-спасательной службы «ВАСС «Комір» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК найдены тела трех рабочих. В списке погибших -34-летний Рустам Ахметжанов, 37-летний Валерий Руденко, 31-летний Максим Шебанов. Еще трое госпитализированы.
Фото: inform.kz
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