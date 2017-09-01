В Испании продают замок, построенный в стиле "Игры престолов"
1 сентября 2017, 13:49
Постройка с башнями, гаргульями и разводным мостом обойдется новому владельцу всего то в 760 тысяч евро.
Стало известно, что на испанском побережье Коста-дель-Соль выставлен на продажу замок в средневековом стиле. Вся "соль" данного лота заключается в том, что здание очень сильно напоминает континент Вестерос из саги "Игра престолов", сообщает Вести.ru
Если говорить о финансовой стороне вопроса, то данная постройка с башнями, гаргульями и разводным мостом обойдется новому владельцу в 760 тысяч евро.
Интересно, что изначально местные власти отказались выдавать лицензию на реализацию проекта, который неоднократно сравнивали с Утесом Кастерли — родовым замком Ланнистеров.
Дело в том, что здание не соответствовало стилю остальных домов в престижном районе, где планировалось строительство. Но со временем чиновников удалось переубедить, и замок не только построили, но теперь еще и продают.
Необходимо заметить, что в замке есть центральное отопление, система кондиционирования воздуха, полностью оборудованная кухня, четыре спальни, три ванных комнаты и большой гараж.
Фото: realty.vesti.ru
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