В Испании продают замок, построенный в стиле "Игры престолов"

Постройка с башнями, гаргульями и разводным мостом обойдется новому владельцу всего то в 760 тысяч евро.

Стало известно, что на испанском побережье Коста-дель-Соль выставлен на продажу замок в средневековом стиле. Вся "соль" данного лота заключается в том, что здание очень сильно напоминает континент Вестерос из саги "Игра престолов" , сообщает , сообщает Вести.ru





Если говорить о финансовой стороне вопроса, то данная постройка с башнями, гаргульями и разводным мостом обойдется новому владельцу в 760 тысяч евро.





Интересно, что изначально местные власти отказались выдавать лицензию на реализацию проекта, который неоднократно сравнивали с Утесом Кастерли — родовым замком Ланнистеров.





Дело в том, что здание не соответствовало стилю остальных домов в престижном районе, где планировалось строительство. Но со временем чиновников удалось переубедить, и замок не только построили, но теперь еще и продают.

Необходимо заметить, что в замке есть центральное отопление, система кондиционирования воздуха, полностью оборудованная кухня, четыре спальни, три ванных комнаты и большой гараж.





Фото: realty.vesti.ru



