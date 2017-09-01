В Атырау прокомментировали возмутительный случай перевозки баранов в "неотложке"

В городской станции скорой помощи заявили, что "неотложка", в которую грузили животных на скотном рынке "Тума", им не принадлежит

- Наши машины вчера все были на вызовах, ни одна из них не заезжала на рынок "Тума". Кроме того, на реанимобиле нет надписи "103", которая имеется на всех наших каретах скорой помощи. Скорее всего, эта "неотложка" принадлежит одной из частных клиник, которых в Атырау очень много, - сообщила главный врач станции скорой помощи Гульнафис Танбаева.



