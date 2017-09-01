В Атырау прокомментировали возмутительный случай перевозки баранов в "неотложке"
1 сентября 2017, 14:04
Скорее всего, эта "неотложка" принадлежит одной из частных клиник.
В городской станции скорой помощи заявили, что "неотложка", в которую грузили животных на скотном рынке "Тума", им не принадлежит, сообщает "Мой ГОРОД".
- Наши машины вчера все были на вызовах, ни одна из них не заезжала на рынок "Тума". Кроме того, на реанимобиле нет надписи "103", которая имеется на всех наших каретах скорой помощи. Скорее всего, эта "неотложка" принадлежит одной из частных клиник, которых в Атырау очень много, - сообщила главный врач станции скорой помощи Гульнафис Танбаева.
Напомним, что 31 августа, в преддверии праздника Курбан Айт на скотном рынке "Тума" была замечена скорая помощь, в которую грузили сразу нескольких баранов. Известие вызвало волну негодования у местных жителей: одни были возмущены тем, что "скорая", вместо того, чтобы помогать больным, разъезжает неизвестно где, другие поспешили напомнить о неприятном запахе, который остается после перевозки скотины в машине. Да сам факт перевозки скота в стерильном медтранспорте уже нарушает все санитарные нормы и правила.
Автор: Камилла Малик
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