Новый учебный год в Казахстане стартует уже завтра. Только в Астане за парты сядут 145 тысяч школьников, из них более 20 тысяч - это первоклассники, сообщает сообщает 24.kz.





В первый раз - в первый класс. О новом режиме 6-летний Наби мечтает последние 2 года. Пример для подражания для него сестра Дария. В этом учебном году девочка идет уже в 4 класс.





Любимое занятие всех троих детей Гульден Алдабергеновой – разглядывать дневник школьницы, на каждой странице которого красуются пятерки.





Гульден Алдабергенова, жительница г.Астаны:





- К школе мы готовы практически полностью. Осталось по мелочи взять канцтовары, примерно ушла у нас сумма в размере 50 тысяч тенге. Было знакомство с классом. Ему понравились одноклассники, учительница. Настрой хороший. Думаю, он будет учиться также как его сестра, на одни пятёрки и, я надеюсь, что теперь у меня дома будет два отличника.





Дария Алдабергенова, ученица школы-гимназии №67:





- Братишке я буду помогать с учебой, мы будем вместе делать уроки. Мне учиться очень нравится, и я рада, что скоро снова пойду в школу.





Марал Аманжолова, корреспондент:





- Как и Наби, в первый раз порог столичных школ в этом году перешагнут порядка 22 тысяч детей. В целом по Астане насчитано более 140 тысяч школьников. В местном акимате говорят - каждый год их число вырастает на 15 тысяч. За счет рождаемости и внутренней миграции. Улучшаются и условия для школьников, качество обучения, а еще переход на трехъязычие уже не за горами.





Власти обещают полностью повысить языковую подготовку учителей. Школы активно закупают книги на иностранном языке, и не только учебную литературу, но и художественную. К слову, учителям, преподающим старшим классам химию, физику, информатику и биологию на английском - обещают надбавку до 35 тысяч тенге.





Ануар Жангозин, руководитель Управления образования акимата г. Астаны:





- В этом году во 2, 5 и 7 классах у нас внедряется обновлённое содержание. В этой связи мы подготовили учителей через курсы повышения квалификации. Почти половина учителей прошла курсы по обновлённому содержанию, уже порядка 100 учителей преподают на английском языке. В новом году мы планируем еще около 300 обучить. Таким образом, в ближайшие 2-3 года вопрос по кадрам для реализации трехъязычия и для реализации обновлённого содержания будет решен. В течение пары лет обещают власти решить и проблему переуплотнённости в школах. За счет строительства новых зданий. Так, в этом году по всей стране строится 126 учебных заведений. Большая часть из них готова будет до конца этого года. По количеству новых учебных учреждений лидируют южные регионы страны.





По словам вице-министра образования Бибигуль Асыловой, из нацфонда на ввод новых зданий выделено более 70 млрд тенге.





Авторы: Марал Аманжолова, Аят Дусембаев

Фото: alau.kz







