EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные 2 и 3 сентября

Что посмотреть на международной выставке в субботу и в воскресенье.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 11:00 состоится Национальный день Республики Гондурас. В мероприятии примет участие министр иностранных дел и международного сотрудничества Гондураса Долорес Агуэро Лара Мария.





В рамках празднования запланирована обширная культурная программа. Помимо концертных номеров, лидеры по выращиванию банана намерены угостить гостей Выставки вкусным кофе. Во второй половине дня пройдет показ мод от известных гондурасских дизайнеров в атриуме Плазы Латинской Америки.

Стоит отметить, что Гондурас — мировой лидер по доле солнечной энергетики. В соответствии со статистическим данными, предоставленными государственной энергетической компанией Гондураса ENEE, в 2016 году 10,2% электроэнергии в стране было выработано фотоэлектрическими солнечными электростанциями.Это рекордный по мировым меркам результат.





В 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Республики Гватемала. В мероприятии примет участие Заместитель генерального директора по многостронним и экономическим международным отношениям Минестерства иностранных дел Карлос Казали. Казахстанскую делегацию возглавит вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.





Известная своими вулканами Гватемала получает 61% энергии из возобновляемых источников. Большую часть занимает гидроэнергетика – порядка 57% энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Также распространена энергия солнца, ветра и биомасс.

В Плазе Латинской Америки на ЭКСПО-2017 представлены восемь государств, среди которых Гватемала занимает особое место. Посредством ярких экспозиций, посетители Выставки не только познакомятся с новыми технологиями государства, но и узнают историю и культуру латино-американской республики.





В 13:45 в Медиа-Центре состоится пресс-конференция с участием кардинала Питера Кодво Аппиах Тарксона, префекта Дикастерии по содействию целостному развитию человека и комиссар секции Святейшего Престола для участия в ЭКСПО-2017.



В ходе конференции будет анонсирован специальный проект в сфере энергетики, который будет реализован в Казахстане Католической Церковью. Также, кардинал Питер К. А. Тарксон представит Послание «О дне молитвы с заботой о Божьем творении», подписанное Папой Римским Франциском и Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Вместе с тем, Национальный День Святого Престола состоится в 15:00. Отметим, что павильон Ватикана представлен под названием «Энергия для общего блага: забота об общем доме».



Кроме того, в итальянском павильоне 3 и 4 сентября также пройдут интересные культурные мероприятия: С 17:00 до 20:00 в воскресенье и с 11:30 до 14:00 в понедельник, танцоры народной группы “Alla Casadei” исполнят традиционные танцы региона (walzer, mazurka и polka), а Карла Брильадори (директор кулинарной школы) и Мариетта Делия Пилотто с самого Casa Artusi di Forlimpopoli, центра гастрономической культуры Италии, приглашают посетителей ЭКСПО на кулинарное шоу приготовления домашней пасты!