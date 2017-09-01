Вопросы реализации принципов равенства и состязательности в уголовном процессе

I. В последнее время следователи стали все чаще применять в отношении адвокатов требования статьи 201 УПК РК, согласно которой: «данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц; лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности»

Причина применения нормы статьи 201 УПК РК непонятна, так правоприменительная практика не знает примеров, когда бы в результате разглашения данных предварительного следствия уголовные дела прекращались или в судах выносились оправдательные приговора.

Согласно статье 423 УК РК: Разглашение данных досудебного производства лицом, предупрежденным в установленном законом Республики Казахстан порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия прокурора или лица, осуществляющего досудебное производство, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Это требование законодательства ставит на наш взгляд следственные и прокурорские органы в неравное процессуальное положение, так как не только не позволяет адвокату в полное мере реализовать право оказание юридической помощи своему подзащитному, а также привлечь адвоката к уголовной ответственности и отстранить его от следствия.

Таким образом, адвокат без разрешения прокурора, (которое он вряд ли получит), не может советоваться даже с родственниками своего подзащитного для выработки стратегии защиты, советоваться с более опытными коллегами и даже своими помощниками, не говоря уже о том, что он не может обратиться государственные органы и СМИ.

Достаточно часто подробные данные предварительного следствия до суда становятся достоянием общественности, публикуются в СМИ, подследственный в них уже называется априори преступник, при этом никто за это до настоящего времени не понес ответственности.

Такое законодательно закрепленное положение является ярким примером ведомственного законотворчества, которое усиливает позиции следователей и прокуроров и сводит на нет усилия адвокатов в уголовном процессе.

Необходимо отметить, что законодательно не урегулировано, что будет в случае, если защитник не даст подписку о неразглашении, при каких условиях она дается, и на какой срок, должна ли подписка о неразглашении отбираться по всем без исключения делам.

II . Основной объект преступного посягательства ст.201 УК РК общественные отношения, обеспечивающие тайну предварительного следствия для успешного осуществления расследования. Но как быть тогда с такими уголовными делами, в которых обвиняемый признает свою вину т и в отбирании подписки нет никакой необходимости?

Необходимо отметить, что согласно действующему УПК РК, адвокат до окончания предварительного следствия не может ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, таким образом не может разгласить то, чего знать не может в принципе.

Согласно статья 29 УПК РК: «Разбирательство уголовных дел во всех судах и судебных инстанциях происходит открыто. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников. В закрытом судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия (бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование».

Установленный законом порядок предупреждения участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения данных предварительного следствия без разрешения уполномоченных лиц с предупреждением об ответственности по статье 185 УК РК нельзя рассматривать в отрыве от других уголовно-процессуальных норм, устанавливающих обязанности потерпевшего, гражданского истца, защитника, гражданского ответчика, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого не разглашать данные предварительного расследования (статьи 70-77 УПК Республики Казахстан), потерпевшего ст.71УПК Республики Казахстан, обвиняемого ст.65 УПК РК и не предполагает возложение на них обязанности давать подписку о неразглашении без соответствующего разрешения ставших ему известными в связи с участием в предварительном расследовании данных и последующего привлечения к уголовной ответственности за их разглашение.

Порядок предупреждения участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения данных предварительного следствия с предупреждением об ответственности по статье 201 УК РК является не обязанностью защитника, а правом следственных органов, которое они могут реализовать при наличии на то оснований.

Таким образом, положения ст .201 УПК РК подлежит применению не самостоятельно, а в совокупности с уголовно-процессуальными нормами, устанавливающими обязанность определенных участников судопроизводства—потерпевшего, гражданского истца, защитника, гражданского ответчика, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого не разглашать данные предварительного расследования (статьи 65,70-770 УПК Республики Казахстан.

III. Закон Республики Казахстан «О государственных секретах» статья 29 допуск должностных лиц и граждан Республики Казахстан к государственным секретам предусматривает: «принятие на себя письменных обязательств перед государством по неразглашению доверенных им сведений, составляющих государственные секреты».

Адвокат не обязан давать такую подписку по каждому уголовному делу, и если он отказался от подписки, то УПК РК не предусматривает никакой ответственности.

Если же адвокат дал подписку о неразглашении, то он не вправе разглашать данные предварительного следствия и несет соответствующую ответственность.

УПК РК обязывает адвокатов давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования только при одном условии, если в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Необходимо иметь в виду, что разглашение данных предварительного следствия и нарушение адвокатской тайны, не совпадающие, но пересекающиеся понятия.

Разглашение данных, составляющих адвокатскую тайну, влечет только дисциплинарную ответственность (ст.18Закона об адвокатуре и ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Требования ст.201 УПК РК не предполагают возложение на обвиняемого обязанности давать подписку о неразглашении без соответствующего разрешения ставших ему известными в связи с участием в предварительном расследовании данных и последующего привлечения к уголовной ответственности за их разглашение.

Таким образом, если обвиняемый вправе отказаться от подписки о неразглашении данных предварительного следствия, то аналогичное право должно присутствовать и у его защитника, поскольку последний, равно как и обвиняемый отнесен к участникам уголовного судопроизводства со стороны защиты, имеет одни и те же с ним процессуальные интересы и процессуальные полномочия.

IV. Согласно ч.1 статьи 23 УПК РК: «Уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Согласно статьи 64п.10:»Подозреваемый вправе представлять доказательства».

Подписка, данная адвокатом нарушает конституционное право его доверителей на равноправие и состязательность сторон, а также на процессуальное право, связанное с представлением доказательств . Так, согласно закону: после ознакомления с заключением экспертизы, полученной в ходе досудебного производства, для опровержения ее выводов, защитник имеет право в силу ст.70 ч.3 п.5 УПК РК получать на договорной основе заключения эксперта, специалиста по делу и ходатайствовать о приобщении таких заключений к материалам дела, , при этом он должен передать копию заключения эксперта специалисту для изучения и проверки обоснованности сделанных выводов. После чего эти абсолютно законные действия защитника будут расценены как разглашение данных предварительного следствия. Тоже самое произойдет после проведения очной ставки между обвиняемым и свидетелем, если адвокат захочет проверить достоверность показаний последнего.

Таким образом, в случае дачи подписки, адвокат не сможет в полной мере реализовать свое право собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии, получения заключений специалистов (ч. 3 ст. 70 УПК РК , поскольку получение подписки о неразглашении данных предварительного расследования сразу же делает лицо неконтактным вне зависимости от его желания подвергнуться опросу.

Здесь налицо нарушение конституционных прав граждан на состязательность и равноправие сторон, которые имеют явный приоритет по отношению к требованиям вышеприведенной процессуальной нормы, неправильно применяемой и толкуемой отдельными представителями следственных органов.

Неисполнение обязанности, которую закон не возлагает на защитника, нарушением порядка уголовного судопроизводства не является. Действующая редакция ст. 423 УК РК не определяет, разглашение каких именно данных предварительного расследования является уголовно наказуемым.

При даче подписки о неразглашении данных предварительного следствия следует требовать у следственных органов письменного указания, какие конкретно данные предварительного следствия адвокат не вправе разглашать, кому не допускается разглашать указанные данные и на какой срок это нельзя делать

Иначе могут возникнуть основания возбудить уголовное дело в отношении адвоката, даже спустя несколько лет после окончания предварительного расследования. В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении известного российского адвоката Бориса Кузнецова, который дал в свое время подписку о неразглашении данных предварительного следствия, после чего обратился в Конституционный Суд РФ в интересах своего подзащитного, сославшись на данные предварительного следствия, что в дальнейшем явилось основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела.

Злотников Сергей Михайлович

юрист, главный редактор журнала «Правовая реформа в Казахстане»,

член Консультативного совета по вопросам обеспечения законности при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан