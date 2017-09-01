Ученые доказали, что динозавры откладывали цветные яйца
1 сентября 2017, 16:10
В скорлупе содержался пигмент биливердин, который и отвечал за окраску.
Птицеподобный динозавр, живший на территории современного Китая 145-65 млн лет назад, откладывал голубовато-зеленые яйца, обнаружили ученые. Это первые данные о цвете яиц динозавров. Информация была опубликована в журнале PeerJ, передает Газета.ru
Обнаруженные учеными яйца принадлежали маленькому коротконосому овирапториду Heyuannia huangi, жившему в верхнемеловой эпохе на территории современного Китая. Ранее исследователи уже находили в большом количестве яйца, отложенные представителями этого вида, но на яйца с сохранившейся пигментацией наткнулись впервые.
Команда предположила что яйца могли окраситься от отложений, в которых находились, но анализ не выявил в них никаких цветообразующих соединений. В скорлупе содержался пигмент биливердин, который и отвечал за окраску. Учитывая, что биливердин уязвим к влаге и за время нахождения яиц в отложениях мог вымыться из скорлупы, яйца изначально должны были иметь довольно яркую окраску.
Находка свидетельствует о том, что пигментация яиц у динозавров появилась гораздо раньше, чем предполагалось ранее, отмечают исследователи. Возможно, это произошло одновременно с развитием гнездования, когда динозавры перестали закапывать яйца в землю и оставляли их частично на поверхности.
Фото: Newstes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875805-1b47dba5bd17cb5593cafa84f35d3919
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...