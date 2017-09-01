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Министр Абаев один из дней своего отпуска посвятит реалити-шоу

1 сентября 2017, 16:27

Министр дал согласие участвовать в проекте телеканала Qazaqstan «24 сағат табиғат құшағында».

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев один из дней своего отпуска посвятит реалити-шоу. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Находясь с рабочей поездкой в Алматы, я дал согласие участвовать в проекте телеканала Qazaqstan «24 сағат табиғат құшағында». Я считаю этот проект нужным, так как он призван показать зрителям богатство нашей природы, и готов один из дней своего трудового отпуска посвятить съёмочному процессу», - сообщил Абаев.

«Что касается предложений «отправить министров на месяц в аул вкусить реальной жизни казахстанской глубинки», то хочу сказать, что практически все свое детство до 17 лет я прожил в ауле, где в трудные годы не было света и воды, все мои родные из аула, и я по-прежнему регулярно там бываю. Поэтому даже такие проекты вряд ли меня чем-то удивят»,- добавил министр.

Фото: kursiv.kz

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