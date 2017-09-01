В Таджикистане запретили выходить замуж в хиджабах

Органы регистрации актов гражданского состояния Таджикистана предупредили граждан, что появление в ЗАГСах женщин в хиджабах и сатрах (мусульманские головные уборы) строго запрещено. Запрет содержится в текстах приглашений на церемонию заключения брака, сообщает «Азия-плюс» , сообщает , сообщает Росбалт





«Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона «Об упорядочении традиций и обрядов», — говорится в приглашении для молодых людей, которое приводит издание.





Поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов» вступили в силу в Таджикистане 30 августа. Согласно новым нормам «физические и юридические лица обязаны защищать элементы национальной культуры, в том числе государственный язык и национальную одежду». Новая статья 14 прим 1 в законе обязывает граждан надевать таджикскую национальную одежду на свадьбы и другие торжества. Формально ограничение касается только официальных мероприятий и не затрагивает повседневную жизнь. Тем не менее, по информации «Азии-плюс», объявления о запрете входа в здания женщинам в мусульманских головных уборах появились также в детских садах и школах.





«1 сентября, в школах будут комиссии, которые проверят посещаемость учеников, поэтому нам дали указание не впускать женщин в хиджабах в школу», — сообщила одной из жительниц Душанбе классный руководитель ребенка.



