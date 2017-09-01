Названа самая разочаровывающая достопримечательность мира
1 сентября 2017, 17:04
Местные жители не могут понять, почему кто-то совершает такой путь, чтобы увидеть это место.
Туристы назвали памятник природы «Мостовая гигантов» в Северной Ирландии самой переоцененной и разочаровывающей достопримечательностью. Опрос, проведенный в начале августа Irish Times, показал, что туристы считают памятник природы из примерно 40 000 соединенных между собой базальтовых колонн наименее впечатляющей мировой достопримечательностью, сообщает Моя планета.
Несмотря на то что «Мостовая гигантов» по-прежнему пользуется большой популярностью у туристов, против нее также высказались сотни человек, уже посетивших достопримечательность. Одни назвали прогулку до «Мостовой гигантов» слишком длинной, чтобы «посмотреть на небольшую кучу камней», другие были разочарованы, потому что «ничего гигантского в этом нет».
«Местные жители не могут понять, почему кто-то совершает такой путь, чтобы увидеть это место», — рассказал один из туристов, пишет Daily Mail.
Второе место среди самых разочаровывающих достопримечательностей занял шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза». «Я прошел мимо нее множество раз. Ее грустное лицо в сочетании с ее миниатюрными размерами просто не соответствуют тому, что написано в книгах по истории», — рассказал один турист.
Другими известными и одновременно разочаровывающими достопримечательностями стали нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, Ниагарский водопад, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, а также Пизанская башня и Большой сфинкс в Египте.
Фото: www.moya-planeta.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875808-2f2650e15b87112da7b0b26d5590eb23
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...