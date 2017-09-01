Названа самая разочаровывающая достопримечательность мира

Туристы назвали памятник природы «Мостовая гигантов» в Северной Ирландии самой переоцененной и разочаровывающей достопримечательностью. Опрос, проведенный в начале августа Irish Times, показал, что туристы считают памятник природы из примерно 40 000 соединенных между собой базальтовых колонн наименее впечатляющей мировой достопримечательностью

Несмотря на то что «Мостовая гигантов» по-прежнему пользуется большой популярностью у туристов, против нее также высказались сотни человек, уже посетивших достопримечательность. Одни назвали прогулку до «Мостовой гигантов» слишком длинной, чтобы «посмотреть на небольшую кучу камней», другие были разочарованы, потому что «ничего гигантского в этом нет».

«Местные жители не могут понять, почему кто-то совершает такой путь, чтобы увидеть это место», — рассказал один из туристов, пишет Daily Mail.

Второе место среди самых разочаровывающих достопримечательностей занял шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза». «Я прошел мимо нее множество раз. Ее грустное лицо в сочетании с ее миниатюрными размерами просто не соответствуют тому, что написано в книгах по истории», — рассказал один турист.