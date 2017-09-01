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В аэропорту Алматы задержали мужчину с подозрительным веществом в кармане

1 сентября 2017, 17:31

Опытные следователи предполагают, что это были растительные наркотики.

Задержанный пассажир с подозрительным веществом летел из Алматы в Атырау, передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, 1 сентября в 06.10 утра в зале местных вылетов пассажирского терминала аэропорта Алматы сотрудниками подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы» при помощи досмотрового оборудования у пассажира, вылетающего рейсом авиакомпании «Эйр Астана» сообщением «Алматы - Атырау», в кармане обнаружено вещество неизвестного происхождения зеленого цвета.

Мужчина был сопровожден в Линейный отдел полиции, находящийся в аэропорту.

Конфискат отправили на экспертизу в Институт судебной экспертизы Алматы для установления происхождения вещества и его названия. Опытные следователи предполагают, что это были растительные наркотики.

Автор: Альберт Ахметов
Фото: Aeroport.kz

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