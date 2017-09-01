Бой с Головкиным станет самым опасным в моей карьере - "Канело"

1 сентября 2017, 18:05

Также мексиканец отметил, что GGG в два очка проиграл последний поединок Джейкобсу.

По мнению мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, предстоящий бой с Геннадием Головкиным станет самым важным в его боксерской карьере, передает Vesti.kz

- Это самый опасный бой в моей карьере. Я отношусь к нему очень серьезно, потому что он предопределит мою непростую 14-летнюю работу. Этот поединок очень важен для меня. Он откроет новую главу в моей карьере, - приводит слова "Канело" Fightnews.com.
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Напомним, в своем последнем поединке GGG по очкам победил американца Дэниэла Джейкобса. Следующий бой Головкин проведет с "Канело". Он станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу, а также звание линейного чемпиона и чемпионский пояс журнала The Ring от мексиканца.

Фото: latimes.com



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