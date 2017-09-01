В Алматинской области реконструировали парк в рамках программы "Туған жер"
1 сентября 2017, 18:13
Теперь жители села будут проводить свой досуг в обновлённом парке, который разделён на несколько секторов.
Сегодня в селе Ащибулак Енбекшиказахского района супруги Аскар и Динара Сабировы завершили первый проект начатый в рамках программы "Туған жер". Они провели реконструкцию местного парка культуры и отдыха, передаёт Zakon.kz.
Теперь жители села будут проводить свой досуг в обновлённом парке, который разделён на несколько секторов. Здесь от младшего до старшего найдут себе развлечения. Например,для любителей активного отдыха имеется закрытый футбольный корт с искусственным газоном, также есть площадка для стритбола. А для маленьких детей и их родителей имеется игровая площадка и зона отдыха. Отдельный участок занимают удобные беседки под настольные игры для представителей старшего поколения.
Разделить такое радостное событие с жителями приехал аким Алматинской области Амандык Баталов.
- От имени жителей села и области сегодня хочу поблагодарить семью Сабировых за вклад в развитие родного села и реализацию программы "Туған жер". Благодаря поддержке предпринимателей, с сегодняшнего дня ащибулакцы имеют один из красивейших парков в области, где они смогут отдохнуть и прогулять своих детишек. В свою очередь мы будем всесторонне поддерживать такие начинания, - отметил аким области.
В свою очередь жители села поблагодари предпринимателей за такую возможность. А аксакалы села дали бата и отметили, что теперь их внуки смогут полноценно отдыхать и при этом заниматься спортом и развиваться.
"Наш Президент Нурсултан Назарбаев в своей статье отметил, что любовь к отчизне начинается именно с любви к малой родине. Нас охватывает огромное чувство гордости, что впервые слова Елбасы нашли действенное отражение именно в нашем районе. Сегодня мы пожинаем первые плоды огромной программы "Руxани жаңғыру". Надеюсь пример семьи Сабировых станет призывом для многих других предпринимателей нашего региона", - отметил аксакал села Ащибулак Едиге Сапаев.
В ответ им Динара Сабирова пообещала не останавливается на достигнутом.
"Хочу заверить жителей - работы в данном направлении будут продолжены и в будущем подобные парки появятся в сёлах Казахстан и Жанатурмыс", - отметила предпринимательница.
Затем Амандык Баталов вручил Благодарственное письмо в знак признательности бизнесменам.
Напомним, что реализация первого проекта Алматинской области в рамках программы "Туған жер" была начата в начале мая. И завершена в намеченные сроки. Подчеркнём, что Семья Сабировых инвестировали на реконструкцию парка более 30 миллионов собственных средств.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875811-93c14866c50390f18dea77f248499ff7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...