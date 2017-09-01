В Алматинской области реконструировали парк в рамках программы "Туған жер"

Теперь жители села будут проводить свой досуг в обновлённом парке, который разделён на несколько секторов.

Сегодня в селе Ащибулак Енбекшиказахского района супруги Аскар и Динара Сабировы завершили первый проект начатый в рамках программы "Туған жер". Они провели реконструкцию местного парка культуры и отдыха , передаёт , передаёт Zakon.kz









Теперь жители села будут проводить свой досуг в обновлённом парке, который разделён на несколько секторов. Здесь от младшего до старшего найдут себе развлечения. Например,для любителей активного отдыха имеется закрытый футбольный корт с искусственным газоном, также есть площадка для стритбола. А для маленьких детей и их родителей имеется игровая площадка и зона отдыха. Отдельный участок занимают удобные беседки под настольные игры для представителей старшего поколения.

Разделить такое радостное событие с жителями приехал аким Алматинской области Амандык Баталов.





- От имени жителей села и области сегодня хочу поблагодарить семью Сабировых за вклад в развитие родного села и реализацию программы "Туған жер". Благодаря поддержке предпринимателей, с сегодняшнего дня ащибулакцы имеют один из красивейших парков в области, где они смогут отдохнуть и прогулять своих детишек. В свою очередь мы будем всесторонне поддерживать такие начинания, - отметил аким области.









В свою очередь жители села поблагодари предпринимателей за такую возможность. А аксакалы села дали бата и отметили, что теперь их внуки смогут полноценно отдыхать и при этом заниматься спортом и развиваться.





"Наш Президент Нурсултан Назарбаев в своей статье отметил, что любовь к отчизне начинается именно с любви к малой родине. Нас охватывает огромное чувство гордости, что впервые слова Елбасы нашли действенное отражение именно в нашем районе. Сегодня мы пожинаем первые плоды огромной программы "Руxани жаңғыру". Надеюсь пример семьи Сабировых станет призывом для многих других предпринимателей нашего региона", - отметил аксакал села Ащибулак Едиге Сапаев.





В ответ им Динара Сабирова пообещала не останавливается на достигнутом.





"Хочу заверить жителей - работы в данном направлении будут продолжены и в будущем подобные парки появятся в сёлах Казахстан и Жанатурмыс", - отметила предпринимательница.





Затем Амандык Баталов вручил Благодарственное письмо в знак признательности бизнесменам.









Напомним, что реализация первого проекта Алматинской области в рамках программы "Туған жер" была начата в начале мая. И завершена в намеченные сроки. Подчеркнём, что Семья Сабировых инвестировали на реконструкцию парка более 30 миллионов собственных средств.



