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В Астане на праздник Курбан-айт южане накрыли дастархан

1 сентября 2017, 19:50

По случаю празднования Курбан айта был совершен обряд жертвоприношения и приготовили 1 тонну баурсаков.

В Астане в Этноауле по случаю празднования Курбан айта, в рамках Дней Южно-Казахстанской области накрыли праздничный дастархан, а также приготовили и раздали гостям мероприятия 300 кг плова. На мероприятии выступил заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков, который поздравил жителей и гостей столицы с праздником Курбан айт, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





«Как вы знаете, в 29 августа по 3 сентября 2017 года в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане проходят Дни Южно-Казахстанской области. Курбан байрам - это святой праздник всех мусульман. Курбан айт олицетворяет идеи добра, любви и преданности своей вере, и призывает всех нас к сплоченности и единству! Сегодня от имени руководства области мы накрыли этот специальный, праздничный дастархан для жителей и гостей Астаны», - сказал У.Садибеков.





В ходе мероприятия, по случаю празднования Курбан айта был совершен обряд жертвоприношения и приготовили 1 тонну баурсаков. Гостей мероприятия угостили кумысом и шубатом, а также бесплатно раздали дыни и арбузы.

Наряду с этим, вниманию гостей ЭКСПО южноказахстанцы представили около 2000 ценных экспонатов и произведения мастеров кисти, в том числе меч казахского хана Кенесары Касымова.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием артистов областной филармонии, которые исполнили традиционные казахские песни.

Фото: Самат Мырзалиев


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