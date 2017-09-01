У музыканта удалили опухоль мозга во время игры на саксофоне

Новообразование находилось в области, которая важна для игры на музыкальных инструментах.

Нейробиологи из Рочестерского медицинского центра (США) провели операцию на мозге музыканта Дэна Фаббио (Dan Fabbio), который во время процедуры играл на саксофоне , передает , передает Lenta.ru со ссылкой на ScienceAlert.





Диагноз «доброкачественная опухоль мозга» был поставлен Фаббио в 25 лет. Новообразование находилось в области, которая важна для игры на музыкальных инструментах. Поэтому операция по его удалению могла повредить эти функции, а также нарушить связь между различными мозговыми участками. Поскольку каждый пациент индивидуален, врачам пришлось предварительно построить трехмерную карту нейронных регионов, важных для профессиональных навыков Фаббио.





Во время процедуры пациент оставался в сознании. Пока его оперировали, он издавал звуки, имитируя игру на саксофоне. Это помогло специалистам определить ключевые области мозга, отвечающие за музыкальные способности, и избежать их повреждения. В конце операции ему дали сам инструмент, чтобы удостовериться, что опухоль удалили без нежелательных последствий.



