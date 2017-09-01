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У музыканта удалили опухоль мозга во время игры на саксофоне

1 сентября 2017, 18:39

Новообразование находилось в области, которая важна для игры на музыкальных инструментах.

Нейробиологи из Рочестерского медицинского центра (США) провели операцию на мозге музыканта Дэна Фаббио (Dan Fabbio), который во время процедуры играл на саксофоне, передает Lenta.ru со ссылкой на ScienceAlert.

Диагноз «доброкачественная опухоль мозга» был поставлен Фаббио в 25 лет. Новообразование находилось в области, которая важна для игры на музыкальных инструментах. Поэтому операция по его удалению могла повредить эти функции, а также нарушить связь между различными мозговыми участками. Поскольку каждый пациент индивидуален, врачам пришлось предварительно построить трехмерную карту нейронных регионов, важных для профессиональных навыков Фаббио.

Во время процедуры пациент оставался в сознании. Пока его оперировали, он издавал звуки, имитируя игру на саксофоне. Это помогло специалистам определить ключевые области мозга, отвечающие за музыкальные способности, и избежать их повреждения. В конце операции ему дали сам инструмент, чтобы удостовериться, что опухоль удалили без нежелательных последствий.

Фото: Кадр: UR Medicine / YouTube

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