На должностных лиц ДУИС завели дело после информации о VIP-камере Жамалиева
1 сентября 2017, 19:00
Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.
После публикации о привилегированных условиях заключения бизнесмена Кайрата Жамалиева прокуратурой Алматинской области проведена проверка условий его содержания в учреждении ЛА-155/14 (общий режим, п.Заречный Алматинской обл.), сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу Генпрокуратуры в Facebook.
На момент проверки Жамалиев содержится в карантинном отделении, где трудоустроен в качестве помощника завхоза карантинного отделения.
Факты о том, что Жамалиев пользуется привилегиями в колонии, имеет сотовый телефон и т.д., требуют проведения следственных действий.
В этой связи, прокуратурой области 1 сентября зарегистрировано начало расследования по уголовному делу по статье 361 части 2 УК РК о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области.
Расследование поручено областному Департаменту национального бюро по противодействию коррупции. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что для осужденного бизнесмена Кайрата Жамалиева в заточении созданы VIP-условия: ему приносят алкогольные напитки и разрешают отдыхать в комнате для свиданий с красивой девушкой.
Фото: prokuror.gov.kz
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