На должностных лиц ДУИС завели дело после информации о VIP-камере Жамалиева

После публикации о привилегированных условиях заключения бизнесмена Кайрата Жамалиева прокуратурой Алматинской области проведена проверка условий его содержания в учреждении ЛА-155/14 (общий режим, п.Заречный Алматинской обл.) , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу Генпрокуратуры в Facebook





На момент проверки Жамалиев содержится в карантинном отделении, где трудоустроен в качестве помощника завхоза карантинного отделения.





Факты о том, что Жамалиев пользуется привилегиями в колонии, имеет сотовый телефон и т.д., требуют проведения следственных действий.





В этой связи, прокуратурой области 1 сентября зарегистрировано начало расследования по уголовному делу по статье 361 части 2 УК РК о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области.





Расследование поручено областному Департаменту национального бюро по противодействию коррупции. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.





Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что для осужденного бизнесмена Кайрата Жамалиева в заточении созданы VIP-условия: ему приносят алкогольные напитки и разрешают отдыхать в комнате для свиданий с красивой девушкой.



