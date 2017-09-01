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На должностных лиц ДУИС завели дело после информации о VIP-камере Жамалиева

1 сентября 2017, 19:00

Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.

После публикации о привилегированных условиях заключения бизнесмена Кайрата Жамалиева прокуратурой Алматинской области проведена проверка условий его содержания в учреждении ЛА-155/14 (общий режим, п.Заречный Алматинской обл.), сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу Генпрокуратуры в Facebook.

На момент проверки Жамалиев содержится в карантинном отделении, где трудоустроен в качестве помощника завхоза карантинного отделения.

Факты о том, что Жамалиев пользуется привилегиями в колонии, имеет сотовый телефон и т.д., требуют проведения следственных действий.

В этой связи, прокуратурой области 1 сентября зарегистрировано начало расследования по уголовному делу по статье 361 части 2 УК РК о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы Алматинской области.

Расследование поручено областному Департаменту национального бюро по противодействию коррупции. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что для осужденного бизнесмена Кайрата Жамалиева в заточении созданы VIP-условия: ему приносят алкогольные напитки и разрешают отдыхать в комнате для свиданий с красивой девушкой.

Фото: prokuror.gov.kz

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