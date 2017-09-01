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При поддержке акимата Астаны пройдет IV традиционная республиканская байга «Алтын тұлпар»

1 сентября 2017, 19:56

В соревнованиях примут участие команды из всех областей Казахстана, а также из городов Алматы и Астаны.

Турнир по популярному национальному виду спорта проводится в рамках Международной специализированной выставки ЕХРО-2017, передает медиацентр столичного акимата.

3 сентября акимат Астаны и республиканская федерация национальных видов спорта при поддержке ФНБ «Самрук Казына», Министерства культуры и спорта РК, партии «Нұр Отан», а также НК «ЭКСПО-2017» проведут в столице аламан байгу «Алтын тұлпар». В нынешнем году формат аламан байги претерпел изменения. Если ранее один круг пробега составлял 12,5 км, то на этот раз – 7 км. Дистанция – 51 км.

На дистанции через каждые 2 км будут установлены контрольные пункты, в которых будут находиться судьи, ветеринары, а также правоохранители. За ходом байги будут «наблюдать» камеры видеонаблюдения.

Состязания будут транслироваться в прямом эфире, а также через ЛЭД-экраны.

В соревнованиях примут участие команды из всех областей Казахстана, а также из городов Алматы и Астаны.

Гран-при байги составляет 10 млн тенге. Призы получат первые девять финишировавших наездников.

Байга состоится в ауле Қабанбай батыр Целиноградского района Акмолинской области (в 35 км от Астаны).

Аламан байга стартует 3 сентября в 11:00.

Фото: медиацентра

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