При поддержке акимата Астаны пройдет IV традиционная республиканская байга «Алтын тұлпар»

В соревнованиях примут участие команды из всех областей Казахстана, а также из городов Алматы и Астаны.

Турнир по популярному национальному виду спорта проводится в рамках Международной специализированной выставки ЕХРО-2017 , передает , передает медиацентр столичного акимата.





3 сентября акимат Астаны и республиканская федерация национальных видов спорта при поддержке ФНБ «Самрук Казына», Министерства культуры и спорта РК, партии «Нұр Отан», а также НК «ЭКСПО-2017» проведут в столице аламан байгу «Алтын тұлпар». В нынешнем году формат аламан байги претерпел изменения. Если ранее один круг пробега составлял 12,5 км, то на этот раз – 7 км. Дистанция – 51 км.





На дистанции через каждые 2 км будут установлены контрольные пункты, в которых будут находиться судьи, ветеринары, а также правоохранители. За ходом байги будут «наблюдать» камеры видеонаблюдения.





Состязания будут транслироваться в прямом эфире, а также через ЛЭД-экраны.





В соревнованиях примут участие команды из всех областей Казахстана, а также из городов Алматы и Астаны.





Гран-при байги составляет 10 млн тенге. Призы получат первые девять финишировавших наездников.





Байга состоится в ауле Қабанбай батыр Целиноградского района Акмолинской области (в 35 км от Астаны).





Аламан байга стартует 3 сентября в 11:00.



