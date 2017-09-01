Путин назвал будущего властелина мира

Власть над миром может получить та страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе проходящего в Ярославле открытого урока «Россия, устремленная в будущее» , передает , передает РБК





«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал Путин.





По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта не только открывает миру новые возможности, но и создает для него серьезные угрозы. Президент также признался, что ему очень не хотелось бы, чтобы кто-то оказался монополистом в сфере развития искусственного интеллекта, и пообещал, что Россия на статус монополиста претендовать не будет.





«Если мы будем лидерами в этой сфере, так же будем делиться со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», — отметил он.



