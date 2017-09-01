Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Путин назвал будущего властелина мира

1 сентября 2017, 19:58

Искусственный интеллект — это будущее всего человечества.

Власть над миром может получить та страна, которая станет лидером в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе проходящего в Ярославле открытого урока «Россия, устремленная в будущее», передает РБК.

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал Путин.

По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта не только открывает миру новые возможности, но и создает для него серьезные угрозы. Президент также признался, что ему очень не хотелось бы, чтобы кто-то оказался монополистом в сфере развития искусственного интеллекта, и пообещал, что Россия на статус монополиста претендовать не будет.

«Если мы будем лидерами в этой сфере, так же будем делиться со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», — отметил он.

Фото: kremlin.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...