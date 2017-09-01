И снова ДТП с автобусом: маршрутный автобус врезался в припаркованный эвакуатор

В автобусе находилось около 20 человек, пострадала одна пассажирка.

Маршрутный автобус врезался в припаркованный эвакуатор. ДТП случилось на улице Алтынсарина , передает , передает МИА «Казинформ»





Автобус ехал на север. Как говорит водитель автобуса 66 маршрута, столкновение случилось после того, как недалеко от остановочного кармана его подрезал неизвестный автомобиль на выделенной для общественного транспорта полосе.





Эвакуатор в это время был припаркован у обочины недалеко от кармана. Автобус ударился об эвакуатор дверью. В автобусе находилось около 20 человек, все на сидячих местах.

Однако, от осколков разбившегося дверного стекла пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали.



