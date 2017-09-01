И снова ДТП с автобусом: маршрутный автобус врезался в припаркованный эвакуатор
1 сентября 2017, 20:05
В автобусе находилось около 20 человек, пострадала одна пассажирка.
Маршрутный автобус врезался в припаркованный эвакуатор. ДТП случилось на улице Алтынсарина, передает МИА «Казинформ».
Автобус ехал на север. Как говорит водитель автобуса 66 маршрута, столкновение случилось после того, как недалеко от остановочного кармана его подрезал неизвестный автомобиль на выделенной для общественного транспорта полосе.
Эвакуатор в это время был припаркован у обочины недалеко от кармана. Автобус ударился об эвакуатор дверью. В автобусе находилось около 20 человек, все на сидячих местах.
Однако, от осколков разбившегося дверного стекла пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали.
Автор: Альберт Ахметов
Фото: inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875818-9cf942cf2b2cfa5c3e36a7928aff31e9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...