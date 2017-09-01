В Алматинской области состоялось торжественное открытие школы на 600 мест

В Жетысу активно развивается сфера образования. Об этом свидетельствует очередное радостное событие - открытие школы в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района, передает передает Zakon.kz









Поздравить с таким событием приехал аким области Амандык Баталов. И пожелал учащимся успехов в новом учебном году. В своей поздравительной речи Амандык Габбасович сказал:





- Уважаемые родители и учителя, дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с этим радостным для всех нас событием! Уверен, что в стенах новой школы знания вам будут даваться легко, главное, будьте уверенными в своих силах, будьте прилежными и усидчивыми. Педагогическом коллектииву желаю успехов в работе, а родителям терпения и понимания. С праздником всех и всего самого наилучшего, - сказал Амандык Баталов.





Затем аким области отметил, что благодаря государственной поддержке и постоянной заботе главы государства о подрастающем поколении казахстанцев в этом году В целом же по области построено строится 41 новая школа, если 35 будут сданы в эксплуатацию до конца этого года, то 24 из них уже ко Дню знаний. Все это безусловно способствует решению проблемных вопросов, связанных с трехсменным обучением и с аварийными зданиями учреждений образования.









Добрые пожелания выразили старейшины села. Они не скрывали свою радость. Ведь уже в этом году их внуки начнут ходить в новую, красивую, безопасную школу.





- Раньше здесь было всего несколько домов. За годы мы разрослись в целый ауыл. Наши дети до этого дня ездили в городские школы. Теперь часть из них будут учится в родном Рахате. Отрадно, что наши власти обращают внимание на проблемы дачных участков и помогают в поступательном решении вопросов", - отметил ветеран Абдухалык Маметов.













Затем символический ключ от новой школы передали директору учебного заведения Бибигуль Букаевой. После чего разрезав традиционную ленту, участники мероприятия ознакомились с помещениями учебного заведения.





Амандык Баталов осмотрел уровень оснащения оборудованием лингафонно-мультимедийный кабинет, класс информатики, кабинеты начальных классов, мастерскую, а также библиотеку и столовую. Лично проверил подключены ли современные компьютеры ко всемирной сети интернет.













Также он общаясь с детьми, пожелал им отличной учебы, любознательности, усердия, чтобы в будущем выбрали правильные ориентиры в жизни. Дети встретили гостей стихами, песнями и танцами.













Следует сказать, что строительные работы вело ТОО «Жөндеу құрылыс», общая сметная стоимость проекта составляет 1,4 млрд. тенге. Школа двухэтажная, на 600 мест. Имеются кабинеты физики, химии, актовый и спортивный залы, столовая, мультимедийно-лингафонный кабинет и другое. Педагогический состав школы - 83.



