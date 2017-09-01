Еще один проект в Алматинской области реализован в рамках программы «Рухани жаңғыру»

Мемориальный комплекс «Батыр бабалар» - один из важнейших проектов, реализуемых в рамках программы.

Сегодняшний день для жетысусцев стал знаменательным. Так как в Карасайском районе открыт неповторимый мемориальный комплекс «Батыр бабалар» , передает , передает Zakon.kz





Отметим, что мемориальный комплекс состоит из одного зала и трех тематических разделов: «С эпохи cаков до создания правительства Алашорды», «Известные ханы и бии, внесшие весомый вклад в становление независимости», «Батыры, прославившие своими подвигами родную землю».









Кроме того, в экспозиции имеется портретная галерея известных ханов, биев и батыров, прославивших свою землю героическими подвигами в борьбе с иноземными захватчиками. Все это дает наглядное представление о знаменитых личностях, вошедших в историю Казахстана. А в центральной части экспозиции представляется самое сокровенное для казахского народа – это композиции, олицетворяющая дань уважения героическим предкам.









Разделить радость с жителями приехал и аким области Амандык Баталов.













Торжественному открытию предшествовало яркое театрализованное представление о героических подвигах предков. Присутствуя на масштабном мероприятии Амандык Баталов поблагодарил бизнесменов и ряд организаций за то, что они преподнесли региону такой подарок в виде мемориального комплекса.





- Поздравляю с торжественным открытием мемориального комплекса «Батыр бабалар». Это один из важнейших проектов, реализуемых в рамках программы «Рухани жаңғыру». Как отмечает Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, очень важно беречь свою историю, историю своих предков, знать героев своей страны. Уверен, что открытый сегодня мемориальный комплекс сыграет свою роль в патриотическом воспитании молодого поколения жетысусцев, - сказал Амандык Баталов.





Затем слова поздравления высказали меценат, генерал-майор А.Шпекбаев, Почетный гражданин Карасайского района С.Жылкыбаев а также ученик 8-го класса средней школы им.Ушинского Дархан Шафхатов.









- Сегодняшний день, можно сказать еще одна страница в нашей истории. Теперь не только жители нашего района будут посещать этот комплекс, но и особенно интересно будет гостям. Хочу сказать, что мы гордимся своей страной, землей и историей. Теперь подрастающее поколение, смогут воочию увидеть героев своей страны, а также с каким трудом наши предки завоевывали земли Казахстана,- говорит С.Жылкыбаев.





Стоит отметить, что мемориал открыт совместными усилиями акимата области и меценатов региона.













Благодаря, такой программе как «ТУҒАН ЖЕР» оживает история хранимая веками. Ведь именно входя в такие места люди начинают ценить свою родину. Потому как они своими глазами видят историю.









Напомним, что строительство мемориального комплекса проводилось подрядной организацией ТОО «Даулет-Серпин 603». Общая площадь участка составляет 1,04 га. Вся территория комплекса благоустроена, посажены декоративные ели и кустарники. Вопросами содержания мемориального комплекса будет заниматься областное управление культуры, архивов и документации.







