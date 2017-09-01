Новая загадка в Сети: мужчина с лодыжками-невидимками

В Сети появилась забавная фотография неназванного пассажира нью-йоркского метро, чьи носки настолько идеально слились с полом вагона, что стало казаться, будто у мужчины нет ног,

"Человека-невидимку" сфотографировал пользователь интернет-форума Reddit с ником madjula.

"Мне одному кажется, что у него нет лодыжек?", — написал автор снимка.

"Я далеко не сразу разглядел, что на нем вообще есть носки. Я видел только туфли и брюки. Потрясающе", — написал один из комментаторов.

Пользователи Reddit шутят, что у мужчины волшебные носки, которые могут принимать цвет любой поверхности. Другие предложили купить партию таких носков, обмотаться ими, лечь на пол в вагоне метро и постараться стать невидимым.



