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Новая загадка в Сети: мужчина с лодыжками-невидимками

1 сентября 2017, 21:39

Пассажир нью-йоркского метро поразил Сеть своими ногами.

В Сети появилась забавная фотография неназванного пассажира нью-йоркского метро, чьи носки настолько идеально слились с полом вагона, что стало казаться, будто у мужчины нет ног, сообщает Вести.ru

"Человека-невидимку" сфотографировал пользователь интернет-форума Reddit с ником madjula.

"Мне одному кажется, что у него нет лодыжек?", — написал автор снимка.



"Я далеко не сразу разглядел, что на нем вообще есть носки. Я видел только туфли и брюки. Потрясающе", — написал один из комментаторов.
Пользователи Reddit шутят, что у мужчины волшебные носки, которые могут принимать цвет любой поверхности. Другие предложили купить партию таких носков, обмотаться ими, лечь на пол в вагоне метро и постараться стать невидимым.

Как бы то ни было, остается загадкой, специально ли пассажир нью-йорского метро купил себе носки в тон расцветке вагона.

Фото: imgur.com

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