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Плачущую на линейке первоклашку затроллили в Сети

1 сентября 2017, 22:29

Девочку сравнили с другой известной в сети школьницей, расстроившейся из-за того, что ей не дали шариков и лишили праздника.

В одной из школ Новосибирска первоклассница расплакалась на линейке, читая стишок с обещанием быть прилежной ученицей. Видео опубликовал местный портал НГС, который 1 сентября вел онлайн-трансляцию с городских линеек, сообщает Lenta.ru

«Будем мы усидчивы, прилежны и старательны, и тогда пойдет учеба просто замечательно», — произносит девочка навзрыд.

Ролик был опубликован на YouTube и пользователи не упустили возможности пошутить о причинах одолевшего девочку приступа волнения. «Она просто поняла что ее ждет в этой стране», — написал пользователь под ником UsalMalay. «Когда понимаешь, что после 10 лет гемора тебя ждет зарплата в 15к, 10 кредитов и ипотека», — развил тему Games Bookstore.

«Когда узнал, что математику заменили основами православной культуры», — предложил свой вариант один из пользователей.

Девочку сравнили с другой известной в сети школьницей, расстроившейся из-за того, что ей не дали шариков и лишили праздника.

Среди комментаторов под видео нашлись пользователи, которые пожалели ребенка. Первое сентября назвали «праздником лицемерия» и призвали отказаться от традиции устраивать линейки. «Кому нужны эти стишки дурацкие? Порадовать глупых мам и пап? » — пишет один из зрителей. «Порадовать представителей департамента образования в основном », — замечает другой.

Кое-кто, предвкушая, что директору школы придется давать комментарии по поводу видео, предположил, что руководство школы по традиции отреагирует на вопросы журналистов следующим образом: «Это не наша девочка, наша уволилась две недели назад». Некоторые отметили, что даже захлебываясь от слез, первоклассница прочла стих лучше видеоблогера Дмитрия Ларина, который периодически участвует в рэп-баттлах.



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