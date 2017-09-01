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Пострадавших при крушении вертолета близ Актобе санавиацией доставили в Атырау

1 сентября 2017, 22:38

В вертолете находились три члена экипажа и один пассажир.

Экипажу вертолета, потерпевшему крушение близ аула Айшуак Шалкарского района Актюбинской области, оказана первая медицинская помощь, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, крушение произошло 31 августа в 10 км от аула Айшуак. В вертолете находились три члена экипажа и один пассажир.

«Вертолет разбился в 10 км от аула. Экипаж, заметив неисправности, решил посадить вертолет, но на высоте 5 метров вертолет вышел из под контроля и рухнул вниз. Все члены экипажа и пассажир остались живы. Все они получили первую медицинскую помощь в местной амбулатории. Позднее прилетела санавиация из Атырау и увезла всех пострадавших»,- сообщила главный специалист акимата сельского округа Бозой Багдагуль Аязбаева.

Отметим, вертолет, принадлежащий компании «Евразия- Эйр», был поднят по заказу АО «Интергаз Центральная Азия» для проверки неисправности в газопроводе.

Автор: Серик Сабеков
Фото: inform.kz

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