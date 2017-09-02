Китаец в Австралии перерезал горло беспомощному кенгуру

Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч долларов и два года тюрьмы.

Гражданина Китая задержали в Австралии за то, что он зарезал кенгуру. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post.





Поводом для ареста послужило видео, снятое на мобильный телефон и опубликованное в китайской социальной сети WeChat. На нем видно, как китаец нападает на травмированное животное и наносит ему удары большим охотничьим ножом по горлу. Он валит его на землю и добивает — кенгуру поначалу кричит и пытается сопротивляться, но затем умолкает. В общей сложности китаец нанес животному 19 ударов ножом.





Снимающий при этом подначивает его, который, убивая жертву, кричит на китайском: «Привет! Узнаешь меня?» Разъяренные пользователи WeChat, увидевшие видеозапись, обратились в китайскую и австралийскую полицию. Стражи порядка из Австралии вычислили и арестовали злоумышленника: выяснилось, что преступник — 43-летний торговец антиквариатом из провинции Ляонин, который уже много лет жил в Мельбурне.





Его будут судить за жестокое обращение с животными — ему грозит штраф в 30 тысяч долларов и два года тюрьмы. Многие интернет-пользователи из Китая, тем не менее, пожелали ему «самого жестокого наказания».



