Боксер Аблайхан Жусупов проиграл узбеку и выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017

Его соперником был узбек Шахрам Гиясов. Оппонент был сильнее и победил — 5:0.

Поединок полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу в Гамбурге в весовой категории до 69 килограммов провел казахстанец Аблайхан Жусупов , пишет , пишет Sports.kz





Его соперником был узбек Шахрам Гиясов. Оппонент был сильнее и победил — 5:0.





Ранее в финал пробились Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), «бронзу» завоевали Жомарт Ержан (49 кг) и Василий Левит (91 кг).



