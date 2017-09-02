Боксер Аблайхан Жусупов проиграл узбеку и выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017

2 сентября 2017, 00:01

Его соперником был узбек Шахрам Гиясов. Оппонент был сильнее и победил — 5:0.

Поединок полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу в Гамбурге в весовой категории до 69 килограммов провел казахстанец Аблайхан Жусупов, пишет Sports.kz.

Его соперником был узбек Шахрам Гиясов. Оппонент был сильнее и победил — 5:0.

Ранее в финал пробились Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), «бронзу» завоевали Жомарт Ержан (49 кг) и Василий Левит (91 кг).

Фото: Данияра Майлыбаева

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