Боксер Аблайхан Жусупов проиграл узбеку и выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017
2 сентября 2017, 00:01
Его соперником был узбек Шахрам Гиясов. Оппонент был сильнее и победил — 5:0.
Поединок полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу в Гамбурге в весовой категории до 69 килограммов провел казахстанец Аблайхан Жусупов, пишет Sports.kz.
Его соперником был узбек Шахрам Гиясов. Оппонент был сильнее и победил — 5:0.
Ранее в финал пробились Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), «бронзу» завоевали Жомарт Ержан (49 кг) и Василий Левит (91 кг).
Фото: Данияра Майлыбаева
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