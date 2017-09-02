Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в матче отбора на ЧМ-2018

Сборная Казахстана крупно проиграла Черногории в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz





Игра проходила на "Астана Арене" и завершилась со счетом 0:3. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.





Уже на 17-й минуте сборная Казахстана была вынуждена произвести не замену. Не смог продолжить игру полузащитник Георгий Жуков, до игры тренировавшийся по индивидуальной программе, и вместо него вышел Максат Байжанов.





Гол же был забит на 31-й минуте. Автором мяча стал Марко Вешович, которому ассистировал Стефан Йоветич. Сравнять счет сборная Казахстана могла на 43-й минуте, но Исламбек Куат попал в перекладину.





После перерыва черногорцы довели счет до крупного. В обоих голах балканцев ассистентом выступил полузащитник Марко Янкович, который удачно навешивал со штрафного: на 53-й минуте ударом головой ворота Казахстана поразил нападающий Фатос Бечирай, а на 63-й - защитник Марко Симич.





Самый выгодной момент "размочить" счет упустил все тот же Куат на 89-й. При этом за несколько минут до этого черногорцы могли забить и четвертый гол, но хозяева спасла перекладина.





Это поражение стало для сборной Казахстана пятым за семь матчей в квалификации ЧМ-2018. С двумя очками команда Александра Бородюка находится на последнем, шестом, месте в группе Е. Вторую строчку с 13 баллами занимает Черногория, у которой теперь четыре победы.





В ночь с 1 на 2 сентября в группе Е пройдут еще два матча, которые стартуют в 00:45 по астанинскому времени: Дания на своем поле примет Польшу, а Румыния встретится с Арменией.





Сборная Казахстана следующий матч проведет 4 сентября, когда в гостях сыграет с Польшей, лидирующей в группе.





Фото: vesti.kz



