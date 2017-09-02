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Максимальную продолжительность жизни человека определили ученые

2 сентября 2017, 00:23

Женщины могут дожить до 115,7 года, а мужчины — до 114,1 года.

Нидерландские ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Тилбургский университет, передает Lenta.ru

Согласно их оценкам, женщины могут дожить до 115,7 года, а мужчины — до 114,1 года.

Специалисты установили, что за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни человека, несмотря на утроение числа людей старше 95 лет, почти не изменилась. Данное обстоятельство авторы посчитали свидетельством достижения предела человеческой жизни.

К подобным выводам специалисты пришли, проведя статистический анализ продолжительности жизни более 75 тысяч нидерландцев старше 94 лет, которые умерли за последние тридцать лет.

В июне канадские ученые показали, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 году. Там средняя максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, абсолютный предел — в 125 лет.

Старейший из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти официально подтверждены, — француженка Жанна Кальман, умершая в августе 1997 года. Она прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней.

Фото: googleusercontent.com

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