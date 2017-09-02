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Астероид Флоренс благополучно пролетел мимо Земли

2 сентября 2017, 01:00

Флоренс приблизилась к Земле на 7 млн км.

Небесное тело диаметром в 4,5 км пролетело мимо нашей планеты на расстоянии, в 18 раз превышающем отрезок между Луной и Землей, передает Росбалт.

«Астероид Флоренс уже благополучно пролетел мимо», — сказал директор лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Липунов.

По словам ученого, космического гостя размером с небольшой город, сфотографировали роботизированные телескопы «Мастер» над Байкалом, а потом над Южной Африкой.

Флоренс приблизилась к Земле на 7 млн км. Еще не было астероида крупнее, который бы подлетел к ней на столь минимальное расстояние.

Отметим, что американское NASA пока не сделало заявление о пролете астероида, оповестив лишь, что он состоится вскоре. Сближение будет безопасным для нашей планеты, подчеркнули в ведомстве.



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