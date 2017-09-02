Астероид Флоренс благополучно пролетел мимо Земли
2 сентября 2017, 01:00
Флоренс приблизилась к Земле на 7 млн км.
Небесное тело диаметром в 4,5 км пролетело мимо нашей планеты на расстоянии, в 18 раз превышающем отрезок между Луной и Землей, передает Росбалт.
«Астероид Флоренс уже благополучно пролетел мимо», — сказал директор лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Липунов.
По словам ученого, космического гостя размером с небольшой город, сфотографировали роботизированные телескопы «Мастер» над Байкалом, а потом над Южной Африкой.
Флоренс приблизилась к Земле на 7 млн км. Еще не было астероида крупнее, который бы подлетел к ней на столь минимальное расстояние.
Отметим, что американское NASA пока не сделало заявление о пролете астероида, оповестив лишь, что он состоится вскоре. Сближение будет безопасным для нашей планеты, подчеркнули в ведомстве.
A large asteroid will pass Earth safely today at about 18 times the distance between the Earth and the Moon: https://t.co/k0DiE9kor8pic.twitter.com/7Prj21rAU5— NASA (@NASA) 1 сентября 2017 г.
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