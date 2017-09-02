Камшыбек Кункабаев стал третьим казахстанцев в финале чемпионата мира-2017 по боксу
2 сентября 2017, 01:09
Его соперником был камерунец Арсен Фоку.
Поединок полуфинальной стадии чемпионата мира по боксу в Гамбурге в весовой категории свыше 91 килограмма провел казахстанец Камшыбек Кункабаев, пишет Sports.kz.
Его соперником был камерунец Арсен Фоку. Казахстанец оказался сильнее — 5:0. Финал с участием Кункабаева пройдет завтра.
Ранее в финал пробились Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), «бронзу» завоевали Жомарт Ержан (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Василий Левит (91 кг).
Фото: sports.kz
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