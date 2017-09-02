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Несколько жителей Мексики стали жертвами тропического шторма «Лидия»

2 сентября 2017, 01:40

Среди жертв тропического шторма есть ребенок.

Штат Нижняя Калифорния в Мексике подвергся воздействию шторма «Лидия», передает Росбалт.

В муниципалитете Лос-Карибос погибли четыре человека, передает The Associated Press. Среди жертв тропического шторма есть ребенок.

Из-за проливных дождей и ветра скоростью 95 км/ч, которые принесла стихия, были эвакуированы 1,4 тыс. жителей.

Фото: rosbalt.ru

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